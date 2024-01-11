Соколов: «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует продать в РФ порядка 450 тысяч Lada

«АвтоВАЗ» в текущем году планирует продать в России около 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же намерен 500 тысяч машин. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

«АвтоВАЗ» поставит более ста тысяч Lada по госзаказу в 2024 году

Он отметил, что компания намерена продать все произведенные автомобили, кроме запаса, который нарабатывается под конец года. Также Соколов напомнил об экспорте 25 тысяч автомобилей.

Ранее, 11 января, сообщалось, что «АвтоВАЗ» намерен в 2024 году представить новый автомобильный бренд. Название новой марки пока не раскрывается, однако известно, что под ней будут производить автомобили non-SUV и SUV в компактном и среднеразмерном сегментах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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