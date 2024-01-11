«АвтоВАЗ» представит новый автомобильный бренд

«АвтоВАЗ» намерен в текущем году представить новый автомобильный бренд. Об этом сообщили на пресс-конференции компании, пишет «Российская газета».

«АвтоВАЗ» поставит более ста тысяч Lada по госзаказу в 2024 году

Название новой марки пока не раскрывается, однако известно, что под ней будут производить автомобили non-SUV и SUV в компактном и среднеразмерном сегментах. Запуск бренда на рынке возможен в 2024 году.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал появление линейки машин, причем не исключил, что на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом могут наладить производство авто новой марки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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