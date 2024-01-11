«АвтоВАЗ» поставит более ста тысяч Lada по госзаказу в 2024 году
11 января 202412:35
Компания «АвтоВАЗ» рассчитывает в 2024 году поставить по госзаказу свыше ста тысяч автомобилей Lada. Об этом сообщил президент организации Максим Соколов.
«Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году», — цитирует Соколова РИА Новости.
Между тем совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития предприятия до 2030 года, в рамках которой запланирован выпуск 12 новых моделей авто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru