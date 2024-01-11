«АвтоВАЗ» поставит более ста тысяч Lada по госзаказу в 2024 году

Компания «АвтоВАЗ» рассчитывает в 2024 году поставить по госзаказу свыше ста тысяч автомобилей Lada. Об этом сообщил президент организации Максим Соколов.

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«Больше 100 тысяч, я уверен, что уйдет по госзаказу в этом году», — цитирует Соколова РИА Новости.

Между тем совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития предприятия до 2030 года, в рамках которой запланирован выпуск 12 новых моделей авто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Автомобили"автоваз"

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