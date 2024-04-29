Sohu: Россия внезапно ответила США на конфискацию активов
Россия делает экономику США уязвимой, все решительнее и внезапнее принимая ответные меры по заморозке западных активов в стране, отмечает китайское издание Sohu 29 апреля.
Речь идет о решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 24 апреля принял решение арестовать активы банка JPMorgan Chase, в том числе имущество его дочерних компаний, по иску ВТБ на $439,5 млн, заморозив их с 2022 года.
«Благодаря этому инциденту мы также можем видеть, что Россия раньше медлила с принятием мер, а теперь действует внезапно», — пишет Sohu.
Согласно данным картотеки суда, иск о взыскании средств с восьми иностранных компаний JPMorgan и российской «дочки» был подан ВТБ.
Ранее, 18 апреля, JPMorgan обратился в суд Манхэттена, заявив, что не может разморозить для ВТБ $439,5 млн из-за американского законодательства, передает New York Post.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru