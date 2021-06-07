Согласно традиции: Минсельхоз РФ оценил текущий скачок цен на овощи

Министерство сельского хозяйства оценило как «традиционное» для текущего времени скачок цен на овощи и ожидает их снижения по мере появления и сбора нового урожая. В первую очередь, речь идёт о продукции открытого грунта и картофеле.

Таким образом в Минсельхозе отреагировали на публикацию новых данных Федеральной службой государственной статистики. По её сведениям, плодоовощная продукция в мае по сравнению с апрелем подорожала на 2,9%, по сравнению с маем 2020 года - на 8,2%. С начала года цены на нее повысились на 13,1%.

Наибольший рост цен отмечен в последний месяц весны на так называемый «борщевой набор»: свекла, согласно официальной статистике, подорожала на 35,3%, хотя покупатели сетевых магазинов жалуются на двукратный скачок, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%. Лимоны стали дороже на 12,8%.