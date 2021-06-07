Согласно традиции: Минсельхоз РФ оценил текущий скачок цен на овощи
Министерство сельского хозяйства оценило как «традиционное» для текущего времени скачок цен на овощи и ожидает их снижения по мере появления и сбора нового урожая. В первую очередь, речь идёт о продукции открытого грунта и картофеле.
Таким образом в Минсельхозе отреагировали на публикацию новых данных Федеральной службой государственной статистики. По её сведениям, плодоовощная продукция в мае по сравнению с апрелем подорожала на 2,9%, по сравнению с маем 2020 года - на 8,2%. С начала года цены на нее повысились на 13,1%.
Наибольший рост цен отмечен в последний месяц весны на так называемый «борщевой набор»: свекла, согласно официальной статистике, подорожала на 35,3%, хотя покупатели сетевых магазинов жалуются на двукратный скачок, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%. Лимоны стали дороже на 12,8%.
При этом Минсельхоз утверждает, что цены на некоторые виды овощей у производителей уже снижаются. Так, огурцы за месяц подешевели на 21,8%, помидоры - на 25,3%.
Согласно данным Росстата, мясо и птица в мае стали дороже на 1,3%, с начала года прибавили 8,3%. По сравнению с маем 2020 года они подорожали на 10,2%. Оценивая положение вещей на рынке мяса, Минсельхоз заявляет, что ожидает сохранения цен на все его виды до конца года «на стабильном уровне».
Этому, по мнению ведомства, будут способствовать насыщение внутреннего рынка и растущая конкуренция. Ранее экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил НСН, что жители России начали экономить на еде из-за неуверенности в завтрашнем дне.
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