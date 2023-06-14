Собянин: Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького переходит из федеральной собственности в собственность Москвы, это позволит продолжить масштабную модернизацию студии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче городу одной из старейших киностудий страны, основанной в 1915 году.

Как отметил Собянин, киностудия имени Горького не избежала упадка 1990-х годов: долгое время здесь почти ничего не производилось, а состояние главного здания и студийного комплекса было аварийным и предаварийным.

«К счастью, студию удалось сохранить. <...> К руководству пришла новая управленческая команда. В производстве находится 12 проектов игрового и 16 - неигрового кино», — написал мэр в блоге на своем персональном сайте.

Также в кинокампусе Горького — молодежном креативном пространстве — проходят лекции и мастер-классы для юных любителей кино, будущих студентов кинематографических вузов, специалистов в сфере производства фильмов, медиа и цифрового контента. Талантливые ребята вместе с кураторами из индустрии кино отправляются в экспедиции по России и зарубежным странам и снимают собственные картины.

Собянин подчеркнул, что модернизация студийного комплекса была начата при поддержке правительства и Министерства культуры.

«По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача киностудии имени Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов», — заключил градоначальник.

