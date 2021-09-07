Собянин выделил гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры
Правительство Москвы выделит гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры и спортивно-досуговой деятельности. Такое решение принято на заседании президиума правительства города во вторник, соответствующее постановление подписал мэра Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Общий размер грантов составит 104 миллиона рублей. Выделенные средства должны пойти на повышение зарплаты сотрудников учреждений до уровня, предусмотренного майским указом президента РФ.
Среди получателей грантов - спортивно-досуговые центры «Сокол» и «Щукинец», центр творчества и досуга «Ростки», досуговый центр «Гагаринец», Музей истории усадьбы «Александрово-Щапово» и другие.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) в День города будет бесплатным для всех пассажиров. День города пройдет в Москве 11–12 сентября, столица отметит свое 874-летие.
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