Собянин выделил гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры

Правительство Москвы выделит гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры и спортивно-досуговой деятельности. Такое решение принято на заседании президиума правительства города во вторник, соответствующее постановление подписал мэра Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Общий размер грантов составит 104 миллиона рублей. Выделенные средства должны пойти на повышение зарплаты сотрудников учреждений до уровня, предусмотренного майским указом президента РФ.

Среди получателей грантов - спортивно-досуговые центры «Сокол» и «Щукинец», центр творчества и досуга «Ростки», досуговый центр «Гагаринец», Музей истории усадьбы «Александрово-Щапово» и другие.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) в День города будет бесплатным для всех пассажиров. День города пройдет в Москве 11–12 сентября, столица отметит свое 874-летие.

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ФОТО: Мосгордума
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