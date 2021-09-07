Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД у Комсомольской площади

Сергей Собянин в ходе осмотра проведенных работ по улучшению дорожного движения в районе Комсомольской площади и хода строительства новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4 предложил обсудить название новой станции с горожанами.

В частности, жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) предложили свой вариант названия станции. По их мнению, она могла бы называться «Площадь трех вокзалов».

В столичной мэрии отметили, что строительство двух главных путей и новой станции МЦД-2 и МЦД-4 – это один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле, который сейчас реализуется в Москве. Там подчеркнули, что участок уже давно исчерпал пропускную способность. Его трансформация позволит сократить интервал движения поездов на МЦД-2 и открыть движение по МЦД-4.

Добавим, реконструкция подразумевает увеличение пропускной способности участка в 2 раза – со 178 до 353 пар поездов в сутки, что позволит организовать движение поездов МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Кроме того, в рамках проекта будет фактически построена новая станция площадью 4,5 тысячи квадратных метров, состоящая из двух новых пассажирских платформ.