Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД у Комсомольской площади
Сергей Собянин в ходе осмотра проведенных работ по улучшению дорожного движения в районе Комсомольской площади и хода строительства новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4 предложил обсудить название новой станции с горожанами.
В частности, жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) предложили свой вариант названия станции. По их мнению, она могла бы называться «Площадь трех вокзалов».
В столичной мэрии отметили, что строительство двух главных путей и новой станции МЦД-2 и МЦД-4 – это один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле, который сейчас реализуется в Москве. Там подчеркнули, что участок уже давно исчерпал пропускную способность. Его трансформация позволит сократить интервал движения поездов на МЦД-2 и открыть движение по МЦД-4.
Добавим, реконструкция подразумевает увеличение пропускной способности участка в 2 раза – со 178 до 353 пар поездов в сутки, что позволит организовать движение поездов МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Кроме того, в рамках проекта будет фактически построена новая станция площадью 4,5 тысячи квадратных метров, состоящая из двух новых пассажирских платформ.
А ранее градоначальник заявил, что следующим этапом развития Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино» станет станция МЦД-3, к проектированию которой приступят уже в этом году. По словам Сергея Собянина, она будет построена на существующих платформах и, согласно договору, это является задачей РЖД.
Мэр Москвы отметил, что также предусмотрена реконструкция платформы станции метро «Выхино», и строительство коммерческого объекта.
«Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов... Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел», - подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что Выхинский транспортно-пересадочный узел - один из самых проблемных в Москве, который привели в порядок, в том числе, за счёт продления Таганско-Краснопресненской ветки метро до Котельников, а также ввода Некрасовской ветки.
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