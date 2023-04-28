Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Москва и Самарская область привлекут инвестора для локализации производства медицинских изделий. Об этом мэр в своем телеграм-канале сообщил столицы Сергей Собянин.

На заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта будет организован конкурс. Сам контракт подразумевает вложение инвестором не менее ста миллионов рублей в производство нитриловых перчаток с последующей локализацией в Самарской области в будущем году.

«Область получит доход в бюджет, а столица - качественный товар по выгодной цене», - написал градоначальник.

Москва и Самарская область будут закупать продукцию в течение десяти лет по фиксированной формуле цены, заключил Собянин.

