Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт
Москва и Самарская область привлекут инвестора для локализации производства медицинских изделий. Об этом мэр в своем телеграм-канале сообщил столицы Сергей Собянин.
На заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта будет организован конкурс. Сам контракт подразумевает вложение инвестором не менее ста миллионов рублей в производство нитриловых перчаток с последующей локализацией в Самарской области в будущем году.
«Область получит доход в бюджет, а столица - качественный товар по выгодной цене», - написал градоначальник.
Москва и Самарская область будут закупать продукцию в течение десяти лет по фиксированной формуле цены, заключил Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru