Собянин: В индустриальном парке «Руднево» начат выпуск гражданских беспилотников

Производство беспилотных авиационных систем стартовало в индустриальном парке «Руднево» на востоке столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения предприятия.

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Он отметил, что в «Руднево» создан большой кластер, на котором будут созданы тысячи рабочих мест. По словам Собянина, запускается «Аэромакс» по производству беспилотников. Еще три производства, указал он, в стадии запуска по беспилотный авиации.

Мэр подчеркнул, что рядом строится комплекс «Алмаз-Антей» - одно из самых высокотехнологичных предприятий России. Так, Собянин выразил уверенность в том, что производимые в «Руднево» беспилотные системы будут востребованы во многих отраслях.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиСергей Собянин

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