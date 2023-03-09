Собянин: Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) является главным мегапроектом в области дорожного строительства в столице в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, это участок, соединяющий МКАД и шоссе Энтузиастов, и выходящий на основную линию МСД, который улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы.
«Ключевым звеном этого проекта является пересечение Волгоградки (Волгоградский проспект). Это практически одни эстакады, по сути дела, сложнейшая транспортная развязка», - указал градоначальник.
Собянин отметил, что все участки МСД должны быть запущены синхронно. Гендиректор компании-подрядчика АО «Дороги и мосты» Алексей Крапивин, в свою очередь, рассказал, что график работ полностью соблюдается, и выразил надежду на их досрочное завершение.
Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2023 году в столице построят 70 километров дорог, сообщает НСН.
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