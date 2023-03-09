Собянин: Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

По его словам, это участок, соединяющий МКАД и шоссе Энтузиастов, и выходящий на основную линию МСД, который улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы.

«Ключевым звеном этого проекта является пересечение Волгоградки (Волгоградский проспект). Это практически одни эстакады, по сути дела, сложнейшая транспортная развязка», - указал градоначальник.

Собянин отметил, что все участки МСД должны быть запущены синхронно. Гендиректор компании-подрядчика АО «Дороги и мосты» Алексей Крапивин, в свою очередь, рассказал, что график работ полностью соблюдается, и выразил надежду на их досрочное завершение.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2023 году в столице построят 70 километров дорог, сообщает НСН.