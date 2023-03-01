Свыше 70 километров дорог построят в Москве в 2023 году

В столице построят 70 километров дорог в 2023 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



«В рамках развития транспортного каркаса столицы в этом году за счет средств Адресной инвестиционной программы запланировано построить также 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов», – отметил глава департамента.



Он также уточнил, что в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию южный участок Московского скоростного диаметра примыкающего северного участка до Варшавского шоссе в районе МКАД, а также северный участок МСД в районе Некрасовка с соединением с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань».



Кроме того, запланировано ввести в эксплуатацию Дмитровский путепровод в районе метро Петровско-Разумовская, а также три развязки на МКАД. Это развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и. Капотня, Алтуфьевским шоссе и Липецкой улицей.

