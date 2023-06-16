Собянин утвердил планы комплексного развития территорий в районах Лефортово и Зюзино
Московские власти приняли решение о комплексном развитии бывшей промзоны и неэффективно используемых территорий в районах Лефортово и Зюзино. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что на части бывшей промзоны «Серп и Молот» и участке на улице 2-я Синичкина будет организован современный квартал комплексной застройки. По словам Собянина, на площади в 4,54 га будут возведены жилые дома и объекты общественно-делового назначения. В частности, будет построен детский сад, школа, поликлиники, магазины и кафе.
Кроме того, мэр рассказал, что рядом с пересечением улицы Азовская и улицы Старобалаклавская будет возведен современный жилой квартал. Таким образом, на участке в 0,43 га можно будет построить свыше 17 тысяч «квадратов» недвижимости.
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