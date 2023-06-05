Собянин сообщил о существенном увеличении выпуска косметики и парфюмерии в Москве

По его словам, это как молодые, так и известные на всю страну бренды, их производственные линии оснащены передовым оборудованием, в том числе по фасовке и упаковке продукции.

Градоначальник отметил, что столичные компании быстро адаптировались к новым условиям, в том числе к уходу из России зарубежных производителей, они ежегодно расширяют ассортимент и увеличивают объём производства.

«В первом квартале этого года столичные предприятия выпустили на 41,3% больше косметической и парфюмерной продукции, чем за аналогичный период 2022 года», - добавил он.

Ранее врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина рекомендовала в летний период отказаться от косметики, в состав которой входит витамин А и ретинол, сообщает RT.

