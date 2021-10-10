Эксперт спрогнозировал рост цен на парфюмерию
Россиян предупредили о возможном росте цен на парфюмерию.
Как сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марию Долгову, цены на духи из Европы могут вырасти более чем на 50 процентов, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы.
«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — сказала эксперт.
Она считает, что рост цен на парфюмерию в магазинах будет даже больше, чем размер пошлины, так как в стоимость включены издержки оптовых посредников, а также надбавка розничных продавцов.
Как сообщалось, к концу текущего года самый существенный рост цен в России произойдет в категории непродовольственных товаров.
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