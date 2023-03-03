Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

Он уточнил, что отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных - на 4%. По его словам, росту производства способствовали меры поддержки промышленности, которые реализуются в столице.

«Мы предоставляем под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В ТиНАО на таком участке появится пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции», - указал градоначальник.

Собянин добавил, что в настоящее время больше 200 производителей пищевой продукции, работающие в Москве, «активно замещают используемое сырье и оборудование на отечественные аналоги», параллельно расширяя ассортимент.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка с ценами на продовольствие в России относительно стабильная, сообщает НСН.

