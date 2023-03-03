Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что по итогам 2022 года в столице на 6,1% выросло производство продуктов питания.
Он уточнил, что отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных - на 4%. По его словам, росту производства способствовали меры поддержки промышленности, которые реализуются в столице.
«Мы предоставляем под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В ТиНАО на таком участке появится пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции», - указал градоначальник.
Собянин добавил, что в настоящее время больше 200 производителей пищевой продукции, работающие в Москве, «активно замещают используемое сырье и оборудование на отечественные аналоги», параллельно расширяя ассортимент.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка с ценами на продовольствие в России относительно стабильная, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» требуется ещё 20 тысяч солдат для взятия Бахмута
- Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом
- В МИД России рассказали о планах Киева захватить Крым
- Lada Vesta вернулась на конвейер
- СМИ: В Польше из-за санкций против РФ на 50% подорожала туалетная бумага
- Весенняя посевная стартовала в России
- В Молдавии опровергли подготовку атаки на Приднестровье
- Райффайзенбанк приостановил открытие счетов юрлицам
- Тарпищев намекнул, кто мог заказать его убийство в 1996 году
- В Госдуме призвали бойкотировать особняк Брежневой и дворец Пугачёвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru