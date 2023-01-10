В РФ снизились наценки на социально значимые продовольственные товары
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в России снизились наценки на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в результате работы ведомства в федеральных торговых сетях они уменьшились снизились с 22 до 5,5%, что также было поддержано 79 региональными торговыми сетями.
«Кроме того, проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов», - добавил Шаскольский.
Ранее Владимир Путин заявил, что одна из задач ФАС - контроль за ценами, и в настоящее время это особенно важно, сообщает RT.
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