В РФ снизились наценки на социально значимые продовольственные товары

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в результате работы ведомства в федеральных торговых сетях они уменьшились снизились с 22 до 5,5%, что также было поддержано 79 региональными торговыми сетями.

«Кроме того, проведена дополнительная работа и по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов», - добавил Шаскольский.

Ранее Владимир Путин заявил, что одна из задач ФАС - контроль за ценами, и в настоящее время это особенно важно, сообщает RT.

