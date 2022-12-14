Глава Минсельхоза назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в РФ

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивает как относительно стабильную обстановку с ценами на продовольствие в России. Он заверил, что в случае необходимости власти примут дополнительные меры. Об этом Патрушев заявил в Госдуме, выступая перед депутатами в рамках правительственного часа.

Министр обозначил в качестве одного из направлений деятельности Минсельхоза межведомственное взаимодействие, в частности, с целью обеспечения ценовой доступности продукции на внутреннем продовольственном рынке. По словам Патрушева, темпы роста цен на продовольственные товары в России ниже общемировых.

Глава Минсельхоза также утверждал, что отечественное продовольствие пользуется спросом за рубежом благодаря его «высокому качеству».