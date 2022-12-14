Глава Минсельхоза назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в РФ
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивает как относительно стабильную обстановку с ценами на продовольствие в России. Он заверил, что в случае необходимости власти примут дополнительные меры. Об этом Патрушев заявил в Госдуме, выступая перед депутатами в рамках правительственного часа.
Министр обозначил в качестве одного из направлений деятельности Минсельхоза межведомственное взаимодействие, в частности, с целью обеспечения ценовой доступности продукции на внутреннем продовольственном рынке. По словам Патрушева, темпы роста цен на продовольственные товары в России ниже общемировых.
Глава Минсельхоза также утверждал, что отечественное продовольствие пользуется спросом за рубежом благодаря его «высокому качеству».
По его оценке, такое положение вещей стало возможным, в том числе, за счёт повышения уровня прослеживаемости продукции с помощью государственных информационных систем.
В качестве примера Патрушев привёл ресурс Россельхознадзора «Меркурий», который ежегодно выявляет более 60 тысяч нарушений при производстве продуктов питания. Руководитель Минсельхоза также подтвердил прогнозную оценку, согласно которой, объём экспорта агропромышленной продукции по итогам года составит порядка 40 миллиардов долларов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее крупные ретейлеры попросили Минсельхоз обнулить импортные пошлины на ряд продовольственных товаров, чтобы сдержать рост цен для потребителей.
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