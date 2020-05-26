Собянин рассказал об антикризисной поддержке столичного бизнеса

Столичная промышленность практически полностью вернулась к работе. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал во время визита на кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», - там мэр открыл новые производственные линии по выпечке хлеба.

Сергей Собянин напомнил, что ранее около половины промышленных предприятий Москвы в условия пандемии COVID-19 не работали, однако с 12 мая практически все они вернулись к прежнему режиму трудовой деятельности. По его словам, в настоящий момент 90% этих предприятий работает практически по полному циклу, сообщает Москва 24.

Кроме того, градоначальник поздравил весь московский бизнес с Днем российского предпринимательства. Сергей Собянин выразил уверенность в том, что «тяжелые времена в скором времени закончатся, и бизнес Москвы встанет в полной мере на ноги», отмечает АГН Москва.