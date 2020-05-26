Собянин рассказал об антикризисной поддержке столичного бизнеса
Столичная промышленность практически полностью вернулась к работе. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал во время визита на кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», - там мэр открыл новые производственные линии по выпечке хлеба.
Сергей Собянин напомнил, что ранее около половины промышленных предприятий Москвы в условия пандемии COVID-19 не работали, однако с 12 мая практически все они вернулись к прежнему режиму трудовой деятельности. По его словам, в настоящий момент 90% этих предприятий работает практически по полному циклу, сообщает Москва 24.
Кроме того, градоначальник поздравил весь московский бизнес с Днем российского предпринимательства. Сергей Собянин выразил уверенность в том, что «тяжелые времена в скором времени закончатся, и бизнес Москвы встанет в полной мере на ноги», отмечает АГН Москва.
Мэр Москвы добавил, что также правительство РФ и правительство Москвы оказывают предпринимательству столицы всемерное содействие.
Кстати, для оказания помощи бизнесу в период пандемии коронавируса правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд. рублей.
К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались почти 35 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек.
Между тем, ранее НСН писала, что Московский Портал поставщиков признан лучшей российской разработкой по поддержке бизнеса. Он занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, с Порталом поставщиков работают уже свыше 172 тысяч предпринимателей из 34 регионов России. Только за первый квартал нынешнего года Москва заключила с региональными предпринимателями контракты совокупным объемом порядка 3 миллиардов рублей.
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