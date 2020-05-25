В Москве из-за ограничений не работают около 1 млн человек
Введенные ограничения из-за коронавируса сделали временно безработными около 1 млн жителей столицы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал заммэра столицы Владимир Ефимов, пишет ТАСС.
По словам Ефимова, сегодня в городе не работает 15% экономики, что составляет около 1 млн человек. Он отметил, что это касается тех сфер, которые оказались закрытыми на время пандемии.
Ефимов отметил, что ущерб экономики столицы можно будет оценить только в июле. Он напомнил, что власти города разработали три пакета мер поддержки бизнеса.
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