В Москве из-за ограничений не работают около 1 млн человек

Введенные ограничения из-за коронавируса сделали временно безработными около 1 млн жителей столицы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал заммэра столицы Владимир Ефимов, пишет ТАСС.

По словам Ефимова, сегодня в городе не работает 15% экономики, что составляет около 1 млн человек. Он отметил, что это касается тех сфер, которые оказались закрытыми на время пандемии.

Ефимов отметил, что ущерб экономики столицы можно будет оценить только в июле. Он напомнил, что власти города разработали три пакета мер поддержки бизнеса.



