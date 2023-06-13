Собянин рассказал о планах развития районов Преображенское и Богородское
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра окружного общественного центра имени Моссовета в Восточном административном округе (ВАО) рассказал о развитии районов Богородское и Преображенское.
Он отметил, что эти два района являются историческими. По словам Собянина, за последние годы в районах был реализован ряд крупных проектов, которые сделали повседневную жизнь более уютной и комфортной. Мэр напомнил, что в районе Преображенское было сделано благоустройство большого Детского Черкизовского парка, возведен мост через реку Яузу. Кроме того, Собянин осмотрел строящуюся поликлинику в районе Богородское и поручил ускорить ее открытие.
В свою очередь префект ВАО Николай Алешин рассказал, что в текущем году в районе Богородское будут благоустроены, в частности, 22 дворовые территории, территория около центра московского долголетия. В районе Преображенское будут благоустроены 10 дворовых территорий, а также общественное пространство около районного центра «Янтарь». Сергей Собянин подчеркнул, что качество должно соответствовать запросам жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru