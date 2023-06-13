Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости «Моя карьера»
Более 52 тысяч жителей Москвы получили помощь и поддержку в центре «Моя карьера», говорится на официальном сайте мэра столицы.
Из них почти 28 тысяч горожан нашли работу, три тысячи москвичей начали свое дело, отмечается в сообщении. Центр также оказывает помощь людям с особыми потребностями, в частность, женщинам с маленькими детьми, семьям с низким доходом, соискателям с ограниченными возможностями здоровья, и другим. Собянин отметил, что «для каждого есть специализированная программа».
Отмечается, что за четыре года работы центра за трудоустройством обратились более 22 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, из которых половина смогла трудоустроиться. В этом году в проекте «Стажировки» примут участие подростки из семей участников спецоперации на Украине, добавляется в тексте.
В базе вакансий имеется более 400 тысяч предложений о работе во всех отраслях рынка, говорится в сообщении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу один млн долларов компенсации
- Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка
- Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
- СМИ сообщили об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной
- Путевки в Китай при безвизовом режиме станут дешевле
- Минобороны России: ВСУ продолжают наступать в районе Артемовска
- Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ
- Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси
- Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19
- Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru