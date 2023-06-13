Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости «Моя карьера»

Более 52 тысяч жителей Москвы получили помощь и поддержку в центре «Моя карьера», говорится на официальном сайте мэра столицы.

Из них почти 28 тысяч горожан нашли работу, три тысячи москвичей начали свое дело, отмечается в сообщении. Центр также оказывает помощь людям с особыми потребностями, в частность, женщинам с маленькими детьми, семьям с низким доходом, соискателям с ограниченными возможностями здоровья, и другим. Собянин отметил, что «для каждого есть специализированная программа».

Отмечается, что за четыре года работы центра за трудоустройством обратились более 22 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, из которых половина смогла трудоустроиться. В этом году в проекте «Стажировки» примут участие подростки из семей участников спецоперации на Украине, добавляется в тексте.

В базе вакансий имеется более 400 тысяч предложений о работе во всех отраслях рынка, говорится в сообщении.

