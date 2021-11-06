Собянин рассказал о новой московской индустриализации
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о флагмане новой московской индустриализации: технополисе «Москва». Он является основной частью экосистемы поддержки высокотехнологичных производственных компаний. Об этом он написал в своем персональном блоге.
«Новая индустриализация пришла и в Москву. В 2017-2020 года объемы производства в обрабатывающих отраслях увеличились на треть. В январе-августе 2021 года промышленное производство выросло еще на 25%», - отметил мэр.
Московская ОЭЗ была создана еще в 2006 году. Крупный шаг в развитии технополиса сделан после 2016 года – тогда управлять особой зоной начало правительство Москвы.
«Сегодня ОЭЗ - это флагман новой московской промышленности, в состав которого входит пять производственных площадок общей площадью 223 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». На этих площадках работают 88 компаний - резидентов ОЭЗ, которые создали более 8 тыс. рабочих мест для инженеров и других высококвалифицированных профессионалов. У правительства Москвы нет предпочтений по отраслевой принадлежности высокотехнологичных производств. Бизнес сам решает, какие заводы создавать в особой экономической зоне. По факту в тройке лидеров - предприятия микроэлектроники, информационных технологий, фармацевтики и медицинской промышленности», - написал Сергей Собянин.
По его данным, резиденты ОЭЗ произвели в I полугодии 2021 года продукцию на 10,2 млрд руб. - в 2 раза больше доковидного I полугодия 2019 года. Объем инвестиций в 1,7 раза превысил сумму инвестиционных вложений за весь 2019 год и составил 11,5 млрд рублей. Сумма налоговых поступлений в бюджет Москвы составил 1,6 млрд рублей.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что шесть компаний столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие центров обработки данных (ЦОД) более 9 млрд рублей.
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