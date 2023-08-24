Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума представил основные направления развития столицы, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, Московская агломерация является одной из крупнейших в мире, а продемонстрированный им проект «Москва» позволит сделать российскую столицу «самым крутым, самым лучшим городом мира».
«Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов... мы проходим эти проблемы и становимся ещё сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать своё лидерство», – отметил градоначальник.
Он указал, что проект включает в себя строительство новых линий и станций метро, создание качественной городской среды, а также развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты горожан, программу реновации и цифровую трансформацию.
Ранее Собянин заявил, что с 2012 года улично-дорожная сеть на территории ТиНАО увеличилась почти наполовину, было построено и реконструировано более 360 км дорог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября
- В Калуге водитель без прав сбил толпу людей на автобусной остановке
- В Италии простились с Тото Кутуньо
- Байден объявил о новых антироссийских санкциях
- Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации
- В Кемеровской области кандидаты в депутаты заксобрания не пришли на теледебаты
- Юрист Данильченко: детям делают пластические операции для устранения дефектов
- ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
- СМИ: Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах
- СМИ: Норвегия решила передать Украине истребители F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru