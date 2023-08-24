Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

По его словам, Московская агломерация является одной из крупнейших в мире, а продемонстрированный им проект «Москва» позволит сделать российскую столицу «самым крутым, самым лучшим городом мира».

«Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов... мы проходим эти проблемы и становимся ещё сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать своё лидерство», – отметил градоначальник.

Он указал, что проект включает в себя строительство новых линий и станций метро, создание качественной городской среды, а также развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты горожан, программу реновации и цифровую трансформацию.

Ранее Собянин заявил, что с 2012 года улично-дорожная сеть на территории ТиНАО увеличилась почти наполовину, было построено и реконструировано более 360 км дорог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

