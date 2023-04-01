Собянин: пассажиры совершили более 26,5 млн поездок по БКЛ метро с момента ее полного запуска

Градоначальник отметил, что за месяц работы БКЛ пассажиры воспользовались линией уже 26,5 млн раз. Глава столицы подчеркнул, что более 10% поездок совершили люди, пересевшие на метро с личного транспорта. По его словам, количество таких пассажиров уже достигло 80 тысяч.



Собянин выразил уверенность в том, что количество пассажиров метро будет только расти, так как этот вид транспорта быстрее, дешевле и надежнее.



Глава Москвы добавил, что открытие БКЛ способствовало разгрузке МЦК до 17% и Кольцевой линии до 25%. Также свободнее на 12% стало на юге Люблинско-Дмитровской линии и на 8% на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала об открытии движения по всей Большой кольцевой линии метро в Москве.

