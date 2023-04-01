Собянин: пассажиры совершили более 26,5 млн поездок по БКЛ метро с момента ее полного запуска

Большая кольцевая линия метро (БКЛ) помогла значительно разгрузить Московское центральное кольцо (МЦК) и Кольцевую линию метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Градоначальник отметил, что за месяц работы БКЛ пассажиры воспользовались линией уже 26,5 млн раз. Глава столицы подчеркнул, что более 10% поездок совершили люди, пересевшие на метро с личного транспорта. По его словам, количество таких пассажиров уже достигло 80 тысяч.

Собянин выразил уверенность в том, что количество пассажиров метро будет только расти, так как этот вид транспорта быстрее, дешевле и надежнее.

Глава Москвы добавил, что открытие БКЛ способствовало разгрузке МЦК до 17% и Кольцевой линии до 25%. Также свободнее на 12% стало на юге Люблинско-Дмитровской линии и на 8% на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала об открытии движения по всей Большой кольцевой линии метро в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПассажирыСергей СобянинМосковское Метро

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