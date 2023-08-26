Собянин: Расширяются программы льготного кредитования промышленности
Для высокотехнологичных, наукоемких производств и предприятий, развивающих цифровую инфраструктуру правительство Москвы предусмотрело выдачу льготных кредитов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Расширяем программу льготного кредитования столичной промышленности», - отметил глава столицы.
Для новой категории компаний-льготников процентная ставка по кредитам останется на прежнем уровне - 3% годовых. А полная максимальная процентная ставка по кредитам не превысит ключевую ставку Центробанка плюс 3%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что машиностроители столицы за 2022 год нарастили объём производства почти в 1,5 раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru