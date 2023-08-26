Собянин: Расширяются программы льготного кредитования промышленности

Для высокотехнологичных, наукоемких производств и предприятий, развивающих цифровую инфраструктуру правительство Москвы предусмотрело выдачу льготных кредитов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Расширяем программу льготного кредитования столичной промышленности», - отметил глава столицы.

Для новой категории компаний-льготников процентная ставка по кредитам останется на прежнем уровне - 3% годовых. А полная максимальная процентная ставка по кредитам не превысит ключевую ставку Центробанка плюс 3%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что машиностроители столицы за 2022 год нарастили объём производства почти в 1,5 раза.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:КредитыЛьготыСергей СобянинМоскваПромышленность

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