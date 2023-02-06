Эксперты: Москва задает тренды по поддержке бизнеса и инвесторов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении льготных кредитов на сумму более 214 млрд рублей предприятиям и инвесторам, строящим в столице нежилые объекты.

Кредиты получили 78 организаций в рамках большой антикризисной программы по поддержке бизнеса. В их работе задействовано более 90 тыс. человек.

«Программа по стимулированию создания мест приложения труда реализуется в Москве с 2020 года. В ее рамках девелоперы строят промышленные, социальные и коммерческие объекты и таким образом обеспечивают появление новых рабочих мест. Взамен они получают от города льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья», - сказал в этой связи заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом он отметил, что условия программы расширяются и дорабатываются.

Со своей стороны, эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк назвал «беспрецедентными» меры поддержки бизнеса в рамках технопарков.

«В столице функционируют технопарки, особая экономическая зона, где располагается большое количество предприятий. Им присваивается статус промышленного комплекса – то есть меры поддержки через преференциальные режимы для сохранения и роста деловой активности практически беспрецедентные», - сказал Хижняк.

Он также отметил, что Москва «задает тренды» и показывает другим регионам страны пример, как надо поддерживать предпринимателей и инвесторов.

Основатель маркетингового агентства «Я.Реклама», член отделения московской «Деловой России» Евгений Буянов добавил, что столичные власти стимулируют возвращение в страну специалистов.

«Новые высокооплачиваемые рабочие места, возникающие в результате деятельности городской программы МПТ, позволяют вернуть часть уехавших из России специалистов в столицу», - сказал Буянов.

По его словам, предприятия также получают возможность для коллабораций и обмена технологиями на фоне их высокой концентрации

