Эксперты: Москва задает тренды по поддержке бизнеса и инвесторов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении льготных кредитов на сумму более 214 млрд рублей предприятиям и инвесторам, строящим в столице нежилые объекты.
Кредиты получили 78 организаций в рамках большой антикризисной программы по поддержке бизнеса. В их работе задействовано более 90 тыс. человек.
«Программа по стимулированию создания мест приложения труда реализуется в Москве с 2020 года. В ее рамках девелоперы строят промышленные, социальные и коммерческие объекты и таким образом обеспечивают появление новых рабочих мест. Взамен они получают от города льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья», - сказал в этой связи заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
При этом он отметил, что условия программы расширяются и дорабатываются.
Со своей стороны, эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк назвал «беспрецедентными» меры поддержки бизнеса в рамках технопарков.
«В столице функционируют технопарки, особая экономическая зона, где располагается большое количество предприятий. Им присваивается статус промышленного комплекса – то есть меры поддержки через преференциальные режимы для сохранения и роста деловой активности практически беспрецедентные», - сказал Хижняк.
Он также отметил, что Москва «задает тренды» и показывает другим регионам страны пример, как надо поддерживать предпринимателей и инвесторов.
Основатель маркетингового агентства «Я.Реклама», член отделения московской «Деловой России» Евгений Буянов добавил, что столичные власти стимулируют возвращение в страну специалистов.
«Новые высокооплачиваемые рабочие места, возникающие в результате деятельности городской программы МПТ, позволяют вернуть часть уехавших из России специалистов в столицу», - сказал Буянов.
По его словам, предприятия также получают возможность для коллабораций и обмена технологиями на фоне их высокой концентрации
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