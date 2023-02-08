Собянин: Машиностроители столицы за год нарастили объём производства почти в 1,5 раза
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что машиностроители столицы за 2022 год нарастили объём производства почти в 1,5 раза.
По его словам, в настоящее время в Москве работают около 200 предприятий, которые производят «лифты, конвейеры, станки, системы вентиляции и другую промышленную продукцию».
Он отметил, что московские власти предоставляют бизнесу и гражданам больше 80 мер поддержки, в том числе, налоговые льготы и отсрочки по аренде, а также льготные кредиты, гранты и субсидии.
«Объём антикризисной поддержки для бизнеса превышает 48 млрд рублей», - добавил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестиционных проектов, общий объём инвестиций в которые составляет более 169 млрд рублей, сообщает НСН.
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