Собянин: Машиностроители столицы за год нарастили объём производства почти в 1,5 раза

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что машиностроители столицы за 2022 год нарастили объём производства почти в 1,5 раза.

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По его словам, в настоящее время в Москве работают около 200 предприятий, которые производят «лифты, конвейеры, станки, системы вентиляции и другую промышленную продукцию».

Он отметил, что московские власти предоставляют бизнесу и гражданам больше 80 мер поддержки, в том числе, налоговые льготы и отсрочки по аренде, а также льготные кредиты, гранты и субсидии.

«Объём антикризисной поддержки для бизнеса превышает 48 млрд рублей», - добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестиционных проектов, общий объём инвестиций в которые составляет более 169 млрд рублей, сообщает НСН.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЭкономикаМоскваСергей Собянин
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