Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса

При покупке оборудования бизнесмены получат компенсацию из городского бюджета до 50% для отечественного оборудования и до 35% - для иностранного.

Пресс-служба отмечает, что программа также позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства.

Подать заявку на грант можно на портале i.moscow. Программа включена в пакет дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления Запада.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица планирует нарастить производство импортозамещающей продукции. Он заверил, что заводы смогут удовлетворить спрос в том числе на лекарства, детское питание, товары легкой промышленности.

Также сегодня мэр Москвы подписал постановление о выделении грантов для поддержки отечественных сетей быстрого питания на фоне ухода с рынка сетей иностранных корпораций.



