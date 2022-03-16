Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса
Компенсации поддержки малого и среднего бизнеса при закупках высокотехнологичного оборудования будут увеличены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, столичное правительство расширяет программы софинансирования расходов при приобретении оборудования предпринимателями. Максимальный размер компенсации вырастет с 25% до 50%, а объем поддержки - с 10 до 30 миллионов рублей.
Программа направлена на поддержку участников Московского инновационного кластера, занимающихся проектами в сфере науки, промышленности и информационных технологий, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
При покупке оборудования бизнесмены получат компенсацию из городского бюджета до 50% для отечественного оборудования и до 35% - для иностранного.
Пресс-служба отмечает, что программа также позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства.
Подать заявку на грант можно на портале i.moscow. Программа включена в пакет дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления Запада.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица планирует нарастить производство импортозамещающей продукции. Он заверил, что заводы смогут удовлетворить спрос в том числе на лекарства, детское питание, товары легкой промышленности.
Также сегодня мэр Москвы подписал постановление о выделении грантов для поддержки отечественных сетей быстрого питания на фоне ухода с рынка сетей иностранных корпораций.
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