Собянин: Производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов выросло на 5,1%

Производство противоопухолевых препаратов увеличилось в Москве в прошлом году на 5,1% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в 2022 году было выпущено 2,3 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов. По словам Собянина, лекарств выпустили на 33,6 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем в 2021 году.

Также мэр указал, что фармацевтическим предприятиям продолжают оказывать антикризисную поддержку. Он подчеркнул, что также заключаются офсетные контракты с инвесторами. Собянин также рассказал, что фармацевтическая отрасль является одной из ведущих в столичной промышленности. Так, на сегодняшний день в Москве функционируют 95 фармпредприятий, где работают свыше 15 тысяч сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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