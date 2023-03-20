Собянин: Производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов выросло на 5,1%

Он отметил, что в 2022 году было выпущено 2,3 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов. По словам Собянина, лекарств выпустили на 33,6 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем в 2021 году.

Также мэр указал, что фармацевтическим предприятиям продолжают оказывать антикризисную поддержку. Он подчеркнул, что также заключаются офсетные контракты с инвесторами. Собянин также рассказал, что фармацевтическая отрасль является одной из ведущих в столичной промышленности. Так, на сегодняшний день в Москве функционируют 95 фармпредприятий, где работают свыше 15 тысяч сотрудников.