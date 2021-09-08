Собянин: производительность труда в Москве в два раза выше, чем в регионах

Однако, по словам градоначальника, это не значит, что москвичи в два раза больше работают, чем остальные россияне. Собянин пояснил, что оказывая услуги гораздо большему количеству людей в час рабочего времени, жители Москвы дают и другую производительность труда.

Мэр отметил, что такой эффект дают новые подходы и новые измерения экономики в условиях больших городов.

Ранее Собянин заявил, что Москва выступает самым крупным донором для федерального бюджета среди всех российских городов. По словам градоначальника, денег, которые отдаёт Москва, хватает на то, чтобы перечислять 60% трансфертов всем регионам.

