Собянин увеличил минимальный размер гранта для социально ориентированных НКО до 1 млн рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое упрощает требования к социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) - участникам конкурса грантов «Москва - добрый город», сообщает пресс-служба московского правительства.
В частности, в два раза был увеличен минимальный размер «малого» гранта - с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также НКО могут претендовать на «средний» грант в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей, и «большой» грант - от пяти миллионов рублей.
Также документ сокращает до одного года минимальный срок регистрации в качестве юрлица, для подачи заявки больше не требуются гарантийные письма от соисполнителей проекта, а собственный вклад НКО в проект может быть любым, например, денежные средства, материально-техническая база или волонтерская деятельность и другие.
Кроме того, подписанное Собяниным постановление снимает ограничения по средней заработной плате участников проекта и по объёму оборота денежных средств организации.
В пресс-службе мэра добавили, что сроки подачи заявки на конкурс 2021 года будут объявлены в ближайшее время, до этого момента участники конкурса получат обратную связь, чтобы исправить ошибки и неточности.
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