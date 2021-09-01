Собянин назвал Москву крупнейшим бюджетным донором РФ

Москва выступает самым крупным донором для федерального бюджета среди всех городов Российской Федерации. Такую оценку озвучил мэр столицы РФ Сергей Собянин, выступая в Российском обществе «Знание» в рамках просветительского марафона «Новое Знание».

По словам градоначальника, денег, которые отдаёт Москва, хватает на то, чтобы перечислять 60% трансфертов всем регионам. Согласно сопутствующей выступлению Собянина информации, в 2020 году столица перечислила 2,9 триллиона рублей в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам.

Отмечается также, что 48% собранных в Москве взносов за прошлый год пошло на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других субъектов федерации.

«Это то, что москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Горожане отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов - практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны», - заметил мэр.

