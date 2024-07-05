Собянин присвоил статус промкомплекса производителю систем контроля радиации

Отличительная особенность компании заключается в том, что она обладает собственной испытательной и метрологической базой, функционирует также её учебный центр «Контроль и безопасность». Статус промкомплекса даст возможность производителю каждый год экономить до 26,5 миллиона рублей. Средства будут направлены на техническое переоснащение и модернизацию мощностей.

Статус промышленного комплекса в Москве сейчас имеют 70 предприятий, где работают около 80 тысяч сотрудников. С 2016 года объем инвестиций в развитие промкомплексов мегаполиса превысил 49 миллиардов рублей.

