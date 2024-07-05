Собянин присвоил статус промкомплекса производителю систем контроля радиации

Власти российской столицы присвоили статус промышленного комплекса производителю приборов и систем радиационного контроля — Научно-производственному предприятию «Доза». Согласно распоряжения мэра Москвы Серея Собянина, предприятие также получило право на налоговые льготы.

Компания была создана в 1991 году. На сегодня НПП «Доза» считается одним из крупнейших в России разработчиков и производителей оборудования радиационного контроля, а также медицинского оборудования. Продукция поставляется предприятиям атомной энергетики, в научно-исследовательские центры. Она также востребована судостроительными заводами и другими промышленными предприятия из 50 с лишним стран.

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Отличительная особенность компании заключается в том, что она обладает собственной испытательной и метрологической базой, функционирует также её учебный центр «Контроль и безопасность». Статус промкомплекса даст возможность производителю каждый год экономить до 26,5 миллиона рублей. Средства будут направлены на техническое переоснащение и модернизацию мощностей.

Статус промышленного комплекса в Москве сейчас имеют 70 предприятий, где работают около 80 тысяч сотрудников. С 2016 года объем инвестиций в развитие промкомплексов мегаполиса превысил 49 миллиардов рублей.

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Фото: mos.ru
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