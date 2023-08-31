Московские предприятия вдвое увеличили выпуск электрооборудования
За первые шесть месяцев текущего года московские заводы, выпускающие электрооборудование, выпустили на 106,6% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Таких темпов развития отрасли удалось добиться в том числе благодаря росту производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры», — заявил вице-мэр.
Всего в Москве сегодня работают более 130 таких предприятий, на них трудятся не менее 17 тысяч человек. В Москве производятся кабельная арматура, осветительная техника, аккумуляторные батареи, бытовые приборы, аккумуляторные батареи, электросиловые установки и прочие электротехнические изделия.
По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, продукция московских заводов пользуется спросом и в России, и за рубежом, в частности, в СНГ и на Ближнем Востоке. Он добавил, что с января по июнь 2023 года поставки аккумуляторных батарей и электрических аккумуляторов увеличились в 4,5 раза, а генераторов, электродвигателей, распределительных устройств, трансформаторов и контрольно-измерительной аппаратуры — в 3,9 раза. Суммарный объем отгрузок электрооборудования, произведенного в Москве, увеличился более чем на 40% и достиг 116,2 млрд рублей, указал руководитель департамента.
Москва активно поддерживает такие предприятия. В частности, за три года статус промкомплекса получили два изготовителя кабельно-проводниковой продукции. Они могут пользоваться налоговыми льготами и тратить сэкономленные деньги на собственное развитие.
Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют свыше 4000 промышленных площадок, на них заняты более 720 тысяч человек. Каждый год открываются 40-50 крупных и средних предприятий и порядка 100 малых. В столице производятся обувь, одежда, мебель, косметика, лекарства, предметы декора, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Активно внедряются в производство и инновационные технологии.
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