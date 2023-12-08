Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Российская столица вошла в пятерку самых освещенных городов на Земле. В Москве ежевечерне включаются более миллиона осветительных приборов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин. По его словам, уличное освещение даёт горожанам ощущения комфорта и безопасности. Дополняет атмосферу архитектурно-художественная подсветка зданий и сооружений.

Как напомнил градоначальник, днем рождения уличного освещения Москвы считается 8 декабря 1730 года. Тогда императрица Анна Иоанновна издала указ об установке стеклянных фонарей. Всего их было немногим более 200 единиц.

Собянин: В Москве все новые фонари и подсветка устанавливаются со светодиодными лампами

«Но работали они совсем не так, как современные. Никакой автоматики – фонарщик залезал на лестницу и зажигал каждый из светильников вручную. Спустя почти 300 лет Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. В общей сложности по вечерам в мегаполисе зажигается больше миллиона осветительных приборов», – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что в Москве в этом году реализовано несколько новых проектов в лане освещения общественных пространств. Так, в рамках развития Южного речного вокзала смонтировали подсветку домов первой линии на Нагатинской набережной.

Новую подсветку из почти 400 приборов получил храмовый комплекс в Архангельском переулке. Обновлено архитектурное освещение Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте. Технически появилась возможность формировать различные статичные и динамичные светоцветовые эффекты с разными оттенками.


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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ЭлектричествоСобянинМосква

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