Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

«Но работали они совсем не так, как современные. Никакой автоматики – фонарщик залезал на лестницу и зажигал каждый из светильников вручную. Спустя почти 300 лет Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. В общей сложности по вечерам в мегаполисе зажигается больше миллиона осветительных приборов», – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что в Москве в этом году реализовано несколько новых проектов в лане освещения общественных пространств. Так, в рамках развития Южного речного вокзала смонтировали подсветку домов первой линии на Нагатинской набережной.

Новую подсветку из почти 400 приборов получил храмовый комплекс в Архангельском переулке. Обновлено архитектурное освещение Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте. Технически появилась возможность формировать различные статичные и динамичные светоцветовые эффекты с разными оттенками.



