Собянин оценил последствия пандемии для Москвы в 600 млрд рублей
«Цена» эпидемии коронавируса для Москвы превысила 600 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэр Сергея Собянина.
По его словам, бюджет мегаполиса за 2020 год недополучил 200–250 млрд рублей доходов. «И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал глава города.
Ранее мэр сообщил, что малому и среднему бизнесу в Москве дополнительно будет выделено пять миллиардов рублей субсидий. Предприниматели смогут направить эти средства на компенсацию затрат на мероприятия, направленные на профилактику коронавируса, а также получить льготные кредиты.
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