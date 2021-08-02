Собянин оценил последствия пандемии для Москвы в 600 млрд рублей

«Цена» эпидемии коронавируса для Москвы превысила 600 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на заявление мэр Сергея Собянина.

Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

По его словам, бюджет мегаполиса за 2020 год недополучил 200–250 млрд рублей доходов. «И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал глава города.

Ранее мэр сообщил, что малому и среднему бизнесу в Москве дополнительно будет выделено пять миллиардов рублей субсидий. Предприниматели смогут направить эти средства на компенсацию затрат на мероприятия, направленные на профилактику коронавируса, а также получить льготные кредиты.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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