Собянин оценил последствия пандемии для Москвы в 600 млрд рублей

По его словам, бюджет мегаполиса за 2020 год недополучил 200–250 млрд рублей доходов. «И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал глава города.

Ранее мэр сообщил, что малому и среднему бизнесу в Москве дополнительно будет выделено пять миллиардов рублей субсидий. Предприниматели смогут направить эти средства на компенсацию затрат на мероприятия, направленные на профилактику коронавируса, а также получить льготные кредиты.

