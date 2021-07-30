Собянин выделил 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

На борьбу с распространением COVID-19 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты из городского бюджета предпринимателям выделен один миллиард рублей. Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Получатели субсидий должны будут выполнить требование главного государственного санитарного врача Москвы о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать антиковидные ограничения.

Еще четыре миллиарда рублей направят на льготные кредиты. Эта программа была продлена до 31 декабря. Компании смогут получить кредит со ставкой до семи процентов. Максимальный размер кредита увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

