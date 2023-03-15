Собянин отметил рост оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

Градоначальник подчеркнул, что в январе 2023 года оборот столичных предприятий сферы услуг больше всего увеличился в электронных услугах и сервисах в области ИТ - на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой интенсивный рост объясняется повышением спроса в сегменте онлайн-кинотеатров

Глава столицы рассказал, что на втором месте по приросту оборотов находятся учреждения культуры, выручка которых выросла на 41,2% за год. Организации курьерской доставки замыкают тройку лидеров. Их обороты увеличились на 23,2%.

Выручка гостиниц также подросла на 11,9% благодаря развивающемуся внутреннему туризму. Уточняется, что общий объём платных услуг столичных предприятий в январе текущего года достиг 228 млрд рублей.

Ранее Собянин сообщал, что почти 2 млн медицинских изделий для стомированных пациентов поставил в клиники столицы резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» в рамках офсетного контракта.

