Собянин отметил рост оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал о значительном росте оборота столичных предприятий в разных сегментах сферы услуг.
Градоначальник подчеркнул, что в январе 2023 года оборот столичных предприятий сферы услуг больше всего увеличился в электронных услугах и сервисах в области ИТ - на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой интенсивный рост объясняется повышением спроса в сегменте онлайн-кинотеатров
Глава столицы рассказал, что на втором месте по приросту оборотов находятся учреждения культуры, выручка которых выросла на 41,2% за год. Организации курьерской доставки замыкают тройку лидеров. Их обороты увеличились на 23,2%.
Выручка гостиниц также подросла на 11,9% благодаря развивающемуся внутреннему туризму. Уточняется, что общий объём платных услуг столичных предприятий в январе текущего года достиг 228 млрд рублей.
Ранее Собянин сообщал, что почти 2 млн медицинских изделий для стомированных пациентов поставил в клиники столицы резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» в рамках офсетного контракта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в полуфинале Кубка России
- «Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе
- Минцифры: банковские сервисы должны развиваться только на российских платформах
- Госдеп счел непреднамеренными действия РФ в ситуации с беспилотником
- Пригожин подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер»
- Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ
- «Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников
- Военный аналитик заявил о скором завершении битвы за Артемовск
- Истощенные дети в Екатеринбурге найдены возле тел мертвых родителей
- Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой ЦРУ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru