Собянин рассказал о создании производства лазерных станков в Печатниках
В «Технополис Москва» запустят производство лазерных станков, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Производство развернут на площадке «Печатники».
«Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск и повысить качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и других сферах», - отметил Собянин.
Градоначальник выразил уверенность, что станки в будущем принесут пользу промышленности. Оборудование будет выпускать российская компания «ЛАССАРД». Инвестиции составят 230 миллионов рублей, а в планах компании за год увеличить объем выпуска станков в двадцать раз.
Напомним, что в «Технополисе Москва» действует пять площадок, а для резидентов действует льготный режим.
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