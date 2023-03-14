Собянин рассказал о создании производства лазерных станков в Печатниках

В «Технополис Москва» запустят производство лазерных станков, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Производство развернут на площадке «Печатники».

«Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск и повысить качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и других сферах», - отметил Собянин.

Градоначальник выразил уверенность, что станки в будущем принесут пользу промышленности. Оборудование будет выпускать российская компания «ЛАССАРД». Инвестиции составят 230 миллионов рублей, а в планах компании за год увеличить объем выпуска станков в двадцать раз.

Напомним, что в «Технополисе Москва» действует пять площадок, а для резидентов действует льготный режим.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПроизводствоСергей Собянин
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