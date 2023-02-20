Собянин открыл построенное для поездов БКЛ электродепо «Нижегородское»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена являектся очень важным объектом для города, сообщает пресс-служба московского правительства.

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Открывая основной пусковой комплекс электродепо, он отметил, что «Нижегородское» будет обслуживать 40% будущей БКЛ, которую «должны запустить в ближайшие дни».

«Без этого депо такой пуск был бы невозможен. Здесь есть всё: начиная от эксплуатации, ремонта вагонов, до отдыха локомотивных бригад», - отметил градоначальник.

В столичном правительства рассказали, что обслуживание поездов в электродепо «Нижегородское» будет выполняться по контракту жизненного цикла специалистами завода-изготовителя. Благодаря этому качество работ будут более высоким, а затраты сократятся до 15%.

Ранее Собянин заявил, что оплатить проезд банковскими картами теперь можно на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает НСН.

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ФОТО: Стройкомплекс Москвы
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