«НАШЕ Радио» подготовило серию рубрик о Большой кольцевой линии метро

«НАШЕ Радио» с понедельника, 20 февраля, в утреннем и вечернем шоу откроет цикл познавательных рубрик об истории строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Слушателей ждут интересные вопросы и поощрительные призы.

В Москве завершено строительство БКЛ. Открытие для пассажиров двух оставшихся участков ждём в ближайшее время. С запуском движения по всему Большому кольцу улучшится транспортное обслуживание более 3 млн человек из 34 районов столицы. Свыше 1,2 миллиона из них будут проживать в пешей доступности от новых станций. При этом положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры московской подземки. Длина новой кольцевой линии составляет более 70 километров, что является рекордом для мирового метростроения. На БКЛ будет работать 31 станция.

Узнать больше о новом подземном кольце и о том, какие еще проекты реализуются для повышения комфорта жизни москвичей и гостей столицы, можно на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы stroi.mos.ru.

