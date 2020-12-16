Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Отмечается, что ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021-ый. В частности, речь идёт о программе «14 субсидий».

В её рамках малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, а также продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала и ряд других расходов. Отмечается, что в настоящий момент программой «14 субсидий» воспользовались около 3 тысяч малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки превысила два с половиной миллиарда рублей.

Кроме того, до 1 июля 2021 года продлеваются меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях. Субсидируемая процентная ставка составляет: до 6% по кредитам, оформленным до 15 апреля текущего года, до 8% по кредитам, оформленным после 15 апреля 2020-го.