Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса
Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Отмечается, что ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021-ый. В частности, речь идёт о программе «14 субсидий».
В её рамках малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, а также продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала и ряд других расходов. Отмечается, что в настоящий момент программой «14 субсидий» воспользовались около 3 тысяч малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки превысила два с половиной миллиарда рублей.
Кроме того, до 1 июля 2021 года продлеваются меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях. Субсидируемая процентная ставка составляет: до 6% по кредитам, оформленным до 15 апреля текущего года, до 8% по кредитам, оформленным после 15 апреля 2020-го.
А ранее в среду, 16 декабря, Сергей Собянин заявил, что в Москве в настоящий момент нет необходимости вводить жёсткий локдаун и закрывать сектора экономики. Мэр также подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом вскоре может пойти на спад. Градоначальник пояснил, что столичная система здравоохранения справляется с потоком больных, однако ситуация непростая. Но в этих условиях власти Москвы могут позволить себе не вводить локдаун, чтобы не обрушить экономику, доходы москвичей, а также не нарушить нормальную социальную жизнь.
Также Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшее время пандемия пойдёт на спад, подчеркивает RT.
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