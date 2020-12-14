Вице-мэр Владимир Ефимов назвал главные задачи столичного бизнеса

Экономике Москвы удается с наименьшими потерями переживать связанные с пандемией COVID-19 потрясения. Это происходит благодаря сильной диверсификации и оперативно оказанной поддержке. Теперь для столичного бизнеса главными задачами должны стать переформатирование и системные перемены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Это заявление он сделал в ходе второго заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

Он отметил, что экономика Москвы чувствует себя лучше, чем прогнозировалось.

«Предприниматели меняют форматы работы, взаимодействия с потребителем, мы видим существенный рост онлайн-торговли. Принятые в пандемию антикризисные меры позволили предприятиям в короткий срок преодолеть последствия ограничений и быстро восстановить обороты до докризисного уровня. К сожалению, не все отрасли пока смогли восстановиться. Мы думаем, какую форму поддержки для них предусмотреть, но, с другой стороны, понимаем, что при снижении потребительского спроса необходимо искать пути выхода из кризиса и новые форматы, которые бы позволили в новых реалиях работать», - подчеркнул Владимир Ефимов.