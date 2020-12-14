Вице-мэр Владимир Ефимов назвал главные задачи столичного бизнеса
Экономике Москвы удается с наименьшими потерями переживать связанные с пандемией COVID-19 потрясения. Это происходит благодаря сильной диверсификации и оперативно оказанной поддержке. Теперь для столичного бизнеса главными задачами должны стать переформатирование и системные перемены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Это заявление он сделал в ходе второго заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.
Он отметил, что экономика Москвы чувствует себя лучше, чем прогнозировалось.
«Предприниматели меняют форматы работы, взаимодействия с потребителем, мы видим существенный рост онлайн-торговли. Принятые в пандемию антикризисные меры позволили предприятиям в короткий срок преодолеть последствия ограничений и быстро восстановить обороты до докризисного уровня. К сожалению, не все отрасли пока смогли восстановиться. Мы думаем, какую форму поддержки для них предусмотреть, но, с другой стороны, понимаем, что при снижении потребительского спроса необходимо искать пути выхода из кризиса и новые форматы, которые бы позволили в новых реалиях работать», - подчеркнул Владимир Ефимов.
В свою очередь, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что в целом экономика столицы и социальная сфера показали устойчивость к кризису.
«Сейчас большинство отраслей демонстрируют восстановительный рост. Так, оборот предприятий торговли и услуг по данным ККТ рос шесть месяцев подряд - с мая по октябрь 2020 года. Даже несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, в ноябре оборот на 2,6% превысил уровень ноября 2019 года и составил 951 млрд рублей», - заявил он.
А по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, бизнес оценил действенность ранее принятых мер поддержки, в частности – субсидирование кредитных ставок и просит продлить эту меру на 2021 год. Кроме того, московские предприниматели просят продлить освобождение от уплаты аренды за городское имущество.
Президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр Калинин отметил, что антикризисная поддержка МСП в Москве оказывается оперативно.
«Сегодня важнейшей формой поддержки для малого бизнеса является то, что масштабных запретов на ведение деятельности в Москве не вводится. Самое главное, что не прерывается работа. Люди работают с ограничениями, но масштабных запретов, локдаунов не вводится», - подчеркнул он.
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