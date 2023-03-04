Собянин: Новые компании ОЭЗ «Технополис Москва» создадут более пяти тыс рабочих мест

Новые компании вложат в развитие производств особой экономической зоны около 50 млрд рублей.

«В прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше 5 тыс. новых рабочих мест. Они работают в сфере фармацевтики, выпускают медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы», - сообщил Сергей Собянин.



Статус резидента ОЭЗ получили десять компаний. Им это позволит существенно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов и расширение производственных мощностей.

Всего, по данным мэра, 90 компаний, размещенных в особой экономической зоне, получили резидентский статус ОЭЗ.

Ранее 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 года по январь 2022 получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». В течение 10 лет они планируют вложить в свои производства 6,6 миллиарда рублей и создать более 1,5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



