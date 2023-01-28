Собянин: Площадку «Печатники» технополиса «Москва» за 10 лет расширят более, чем вдвое
На площадке «Печатники» технополиса «Москва» будет создана база для московского кластера электромобилестроения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
««Печатники» присоединили к столичной особой экономической зоне (ОЭЗ) в 2017 году, сейчас она включает в себя пять территорий. К уже существующим 130 компаниям, работающим на площадке, присоединятся и новые участники, которые будут вести инновационную деятельность по нескольким направлениям: машиностроение и электромобилестроение, микроэлектроника, фармацевтика и другим», - написал Сергей Собянин.
Территорию «Печатники» ОЭЗ технополис «Москва» до 2032 года планируют увеличить почти в два раза - до 77 га. При этом площадь промышленных и деловых пространств вырастет примерно втрое - до 1,4 млн кв. м? отметил мэр столицы.
Сергей Собянин уточнил, что ОЭЗ технополис «Москва» - это пять площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем») и 90 резидентов, которые создали свыше 9 тыс. рабочих мест и вложили в свое развитие более 87 млрд рублей. На территории действует льготный режим для резидентов.
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