Владимир Ефимов: Ещё 15 компаний стали резидентами технополиса «Москва»

Еще 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 года по январь 2022 получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». В течение 10 лет они планируют вложить в свои производства 6,6 миллиарда рублей и создать более 1,5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках. В её состав войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Новые резиденты – это производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов, оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения, энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, производители канатно-транспортных систем, вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.

«Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке «Алабушево», остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров», – уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» привлекает инвесторов комфортными условиями ведения бизнеса и развитой инфраструктурой, подчеркнул ее генеральный директор Геннадий Дёгтев.

«Резиденты высвобождают дополнительные средства для развития инновационной деятельности, в частности за счет налоговых льгот. Их совокупный объем за все время работы столичной ОЭЗ составил около 3,5 миллиарда рублей, при этом общая сумма вложений резидентов превысила 59 миллиардов рублей», – отметил Дёгтев.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде. Там локализовано до 200 высокотехнологичных компаний, в том числе 91 в статусе резидента.

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