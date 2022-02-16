Владимир Ефимов: Ещё 15 компаний стали резидентами технополиса «Москва»
Еще 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 года по январь 2022 получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». В течение 10 лет они планируют вложить в свои производства 6,6 миллиарда рублей и создать более 1,5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 миллиарда рублей», – отметил заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках. В её состав войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Новые резиденты – это производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов, оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения, энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, производители канатно-транспортных систем, вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.
«Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке «Алабушево», остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров», – уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Особая экономическая зона «Технополис «Москва» привлекает инвесторов комфортными условиями ведения бизнеса и развитой инфраструктурой, подчеркнул ее генеральный директор Геннадий Дёгтев.
«Резиденты высвобождают дополнительные средства для развития инновационной деятельности, в частности за счет налоговых льгот. Их совокупный объем за все время работы столичной ОЭЗ составил около 3,5 миллиарда рублей, при этом общая сумма вложений резидентов превысила 59 миллиардов рублей», – отметил Дёгтев.
ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде. Там локализовано до 200 высокотехнологичных компаний, в том числе 91 в статусе резидента.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Теледоктор Малышева призвала россиян перестать трогать лицо
- Иммунолог рассказал о редком симптоме COVID-19
- МОК: Итоги турниров ОИ-2022 по фигурному катанию с участием Валиевой будут считаться предварительными
- СМИ: в допинг-пробе Валиевой обнаружены три препарата для улучшения работы сердца
- Фрегаты НАТО пытались вести разведку российских кораблей на учениях
- СМИ: вблизи польско-украинской границы совершил посадку американский вертолет Black Hawk
- Кадыров высказался за признание независимости ДНР и ЛНР
- Virgin Galactic открывает продажу билетов в космос для всех желающих
- «Вы не наши враги»: Байден обратился к россиянам
- Названа категория тяжелее переносящих «омикрон» людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru