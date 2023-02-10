Собянин назвал развитие Ховрино примером работы программы «Мой pайон»

По его словам, результаты этой работы хорошо видны на примере района Ховрино, который отличается большим числом транспортных проектов. Это, в том числе, междугородный автовокзал «Северные ворота», железнодорожная станция Ховрино, которая войдёт в состав третьего диаметра МЦД-3, а также возможность быстро добраться на автобусе от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.

Градоначальник отметил, что в районе Ховрино скоро откроются новая школа, детсад и поликлиника, ведутся работы по благоустройству скверов, ремонтируются библиотеки и музыкальные школы.

«Все работы должны быть качественными, чтобы проекты были согласованы с жителями и чтобы это было добротно», - добавил он.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве планируется завершить строительство ещё 14 спортивных объектов, в том числе, Ледового дворца «Кристалл» и Дворца спорта «Некрасовка», сообщает НСН.

