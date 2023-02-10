Собянин назвал развитие Ховрино примером работы программы «Мой pайон»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что задача программы «Мой район» состоит в том, чтобы создать комфортные условия для проживания москвичей вне зависимости от их удалённости от центра.
По его словам, результаты этой работы хорошо видны на примере района Ховрино, который отличается большим числом транспортных проектов. Это, в том числе, междугородный автовокзал «Северные ворота», железнодорожная станция Ховрино, которая войдёт в состав третьего диаметра МЦД-3, а также возможность быстро добраться на автобусе от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.
Градоначальник отметил, что в районе Ховрино скоро откроются новая школа, детсад и поликлиника, ведутся работы по благоустройству скверов, ремонтируются библиотеки и музыкальные школы.
«Все работы должны быть качественными, чтобы проекты были согласованы с жителями и чтобы это было добротно», - добавил он.
Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве планируется завершить строительство ещё 14 спортивных объектов, в том числе, Ледового дворца «Кристалл» и Дворца спорта «Некрасовка», сообщает НСН.
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