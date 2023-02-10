Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи на юге столицы, в районе Нагатино-Садовники. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам Собянина, изменения ожидают площадь размером почти 25 га, охватывающую пойму реки Жужи, сквер вдоль ул. Академика Миллионщикова, природную территорию «Вишневый сад» и прилегающие дворы. Как пояснил мэр, озелененная территория в пойме реки включает Большой и Савкин овраги.

«Это пространство, расположенное недалеко от жилых домов, могло бы стать отличным местом для прогулок, однако сегодня практически не используется. Да и как его использовать, если нет элементарных дорожек и освещения. Часть речного русла заброшена, заросла самосевом и завалена валежником. Оборудование детских площадок в сквере и во дворах устарело, а покрытие износилось. Вдобавок множество заборов препятствует свободному проходу людей», — отметил Собянин.

В ходе благоустройства планируется расчистить заброшенное русло реки, вдоль нее создадут прогулочный маршрут с местами для отдыха, лестничные спуски, пешеходный мостик через водоем. Кроме того, на левом берегу Жужи появится многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис, уличными тренажерами.

Также столичные власти намерены создать тематическую игровую зону «Логово разбойника» в честь легенды XVII века о разбойнике Савке, обновить существующие детские площадки и обустроить несколько новых.

Еще одно место, «Вишневый сад», станет уголком для отдыха на природе: здесь уберут сухостой и валежник, обрежут старые декоративные деревья и высадят новые. Кроме того, планируется, что по существующим протопам проложат удобные дорожки, вдоль них появятся лавочки для отдыха. Также власти приведут в порядок межквартальные проезды и создадут площадки для выгула и дрессировки собак.

Благодаря реализации проекта благоустройства жители района Нагатино-Садовники получат качественное зеленое пространство для занятий спортом, игр с детьми или прогулок.

