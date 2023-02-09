Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году
В 2,6 раза с 2010 года выросло количество москвичей, занимающихся спортом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Всего спортом в Москве занимается больше 5,5 миллионов человек.
«В Москве действуют 29 тысяч спортивных зон», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр рассказал, что в этом году планируется завершить строительство еще 14 спортивных объектов. Среди них - Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка».
Капитальный ремонт завершается в 91 объекте, текущий ремонт идет в 111 объектах, расположенных в парках, дворах.
Также в этом году будет запущен портал и мобильное приложение «Московский спорт».
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