Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году

В 2,6 раза с 2010 года выросло количество москвичей, занимающихся спортом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего спортом в Москве занимается больше 5,5 миллионов человек.

«В Москве действуют 29 тысяч спортивных зон», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, что в этом году планируется завершить строительство еще 14 спортивных объектов. Среди них - Ледовый дворец «Кристалл» и Дворец спорта «Некрасовка».

Капитальный ремонт завершается в 91 объекте, текущий ремонт идет в 111 объектах, расположенных в парках, дворах.

Также в этом году будет запущен портал и мобильное приложение «Московский спорт».



